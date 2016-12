Tanelinlammella tykitettiin lunta marraskuussa. Vs. kunnossapitopäällikkö Jari Mäkelä arvioi tuolloin, että laduilla riittää ruuhkaa. Kuva: Jaakko Elenius

Jouppilanvuorella ja Tanelinrannassa tekolumesta valmistetut ladut ovat olleet hiihtokunnossa marraskuun alusta lähtien. Ladut ovat olleet maksullisia marras-joulukuun ajan. Seinäjoen kaupungin vs. kunnossapitopäällikkö Jari Mäkelän mukaan kuntoradoille on ollut käyttöä ja lippuja on ostettu paljon.

Tammikuusta lähtien ladut ovat kaikkien hiihtäjien käytössä. Jouppilanvuorella hiihdetään edelleen 1,5 kilometrin ladulla ja Tanelinrannan kuntoradalla kahden kilometrin ladulla.

Pidempiä latuosuuksia tulee auki heti, kun olosuhteet sen sallivat, Mäkelä lupailee.

Tulevan vuoden ensilumen latuja valmistellaan jo nyt. Mäkelän mukaan tammikuun alkuun on luvattu hyvää pakkasjaksoa, joten lunta tykitetään jo seuraavaa vuotta varten kasalle. Kasa peitetään purulla, jolloin lumen pitäisi säilyä ensi syksyyn saakka.

– Ensi vuonna on tarkoitus jälleen jatkaa samalla tavalla ensilumen latujen kanssa, Mäkelä toteaa.

Seinäjoen kaupungilla on yli 50 jääalueitta, joista noin puolet on kaukaloita ja puolet avojääalueita. Joulun aikana monet jäät ehtivät sulaa jopa kokonaan.

– Luistelemaan jääalueille pääsee taas, kun jääalueiden kunnostustyöt on tehty, Mäkelä kertoo.