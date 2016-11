Kasvava ict-firma Vincit saattaa tuoda Seinäjoelle 100 uutta alan työpaikkaa. Vincit on avaamassa uuden yksikön ensi vuoden aikana joko Jyväskylään, Seinäjoelle tai Turkuun.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki kertoo, että yritys tarvitsee uuden yksikön, koska Tampereella, Helsingissä ja Savonlinnassa Suomessa toimivan yrityksen on hankala kasvaa vanhoilla paikkakunnillaan. Ongelmana on osaavan työvoiman saaminen.

Vincit päättää sijoittumisestaan omaperäisellä tavalla. Se on avannut sivut, joissa eri kaupunkien yksiköihin töihin haluavat voivat ilmoittautua. Kaupunki, jolla on tarjota parhaat osaajat, on vahvoilla kun sijoituspaikkakuntaa valitaan.

Johtaja Jukka Pajunen Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö Into Seinäjoesta on innoissaan siitä, että Vincit harkitsee tuloa Seinäjoelle. Hän näkee valintaprosessin yrityksen näköisenä tapana toimia, eikä pidä kolmen kaupungin asettamista kilpailutilanteeseen ongelmallisena.

