– Tein päätöksen tiistaiaamuna. Se on henkilökohtainen kannanottoni, pieni tekoni ruotsin kielen tukemiseksi. Nyt ruotsinkielisiä on määrällisesti yksi enemmän.

Kaksikielinen Salovaara-Kero kertoo miettineensä asiaa aikaisemminkin vuosien varrella, mutta tämä tuntui sopivalta hetkeltä.

– Olen ollut 42 vuotta äidinkieleltäni suomenkielinen, joten toinen puoli elämästäni saa mennä ruotsinkielisenä. Suomessa on paljon identiteetiltään kaksikielisiä. Sillä on merkitystä, mikä kieli rekisterissä on valittu äidinkieleksi.

Salovaara-Keron lapset ovat kaksikielisiä, mutta heidän äidinkielekseen on rekisteröity ruotsi ja he käyvät ruotsinkielistä koulua.

Vaasalaisena Salovaara-Kero kertoo olevansa surullinen sairaalapäätöksestä.

– Ei sairaala tuosta mihinkään häivy tämän päätöksen takia, mutta pitkällä aikavälillä Vaasa ei ole niiden sairaaloiden joukossa, joita jatkossa tullaan kehittämään.

Kielikortti oli Salovaara-Keron mukaan viimeinen keino laajan päivystyksen sairaalan saamiseksi Vaasaan.

– Kielen lisäksi on ollut todella paljon muitakin painavia syitä. Järkisyiden ja faktojen olisi pitänyt riittää ilman kielikorttiakin, mutta hallituspuolueet päättivät näin.

Seinäjoen keskussairaalan pitää tulevaisuudessa pystyä palvelemaan ruotsinkielisiä potilaita heidän omalla äidinkielellään. Salovaara-Kero ei usko, että tämä voi toteutua käytännössä.

– Tosi hieno juttu, että siellä ollaan valmiita ja otetaan kielikursseja, mutta käytännön tasolla olen hyvin skeptinen. Pitää muistaa, että alueella on paljon murteita, osa aika vaativiakin. Sitten ovat esimerkiksi ruotsinkieliset potilaskertomukset. Niiden vastaanottajan pitää oikeasti ymmärtää, mitä papereissa lukee.

Salovaara-Kero huomauttaa, miten iso työ on ollut saada Vaasaan aidosti toimiva kaksikielinen sairaala.

– Täällä oikeasti pystytään varmistamaan se puoli.

Hän ei ole kuitenkaan vielä luovuttanut.

– Katse eteenpäin vain. Jatkossa käydään kaikennäköisiä keskusteluja. Vielä on aikaa, ennen kuin käytännössä tapahtuu mitään.

Salovaara-Kero kertoi äidinkielensä vaihtamisesta blogissaan. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Wasabladet.

