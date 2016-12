S-ryhmän tiedotteen mukaan kyse on vain yhden ketjun valikoimapäätöksestä, joka koskee S-ryhmässä ainoastaan Sokos-ketjua.

Valikoimapäätös on tehty puhtaasti asiakkaiden kysynnän ja ketjun itsenäisesti tekemän kaupallisen harkinnan perusteella. Kyse on normaalista valikoimaratkaisusta, johon moni muukin suuri muotialan toimija on viime vuosina päätynyt.

Perjantaisen Sokoksen tiedotteen mukaan S-ryhmällä ei ole linjausta kotimaista turkiselinkeinoa koskien eikä asiaa mainita S-ryhmän juuri julkaistussa vastuullisuusohjelmassa. Torstaisessa tiedotteessaan Sokos-ketju ilmoitti luopuvansa turkiksista juuri S-ryhmän vastuullisuusperiaatteisiin vedoten.