Ely-keskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on syytä varautua tulevina päivinä pintakelirikkoon sorateillä. Myös päällystetty tieverkko vaurioituu pakkaskausien ja leudon kelin vuorotellessa.

Pakkaskauden jälkeen on sää lämpenemässä joksikin aikaa. Nyt lämpöisempi keli alkaa sulattamaan jo jäätyneitä paikkoja pinnasta käsin. Tästä tulee aiheutumaan omat ongelmansa soratieverkolle.

Soratiet ovat ehtineet jäätyä jo pintaa syvemmältä vähälumisen pakkaskauden aikana. Nyt leudompi ilma sulattaa jäätyneen tien pintakerrosta. Koska muu osa tien rungosta ei ehdi sulamaan samassa tahdissa kuin pintakerrokset, ei pinnasta sulamisen yhteydessä vapautuva vesi pääse välttämättä poistumaan, vaan soratien pinnat tulevat olemaan pehmeitä. Tähän vuodenaikaan ei myöskään auringon lämpö pysty haihduttamaan vettä tien pinnasta pois. Mahdolliset sateet tulevat pahentamaan tilannetta. Tienkäyttäjiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollisesti paheneva pintakelirikkotilanne soratieverkolla liikkuessaan.

Lähipäivien sää määrää, minkälaiseksi pintakelirikkotilanne kehittyy. Jos teiden pinnat pehmenevät pahasti, joudutaan turvautumaan painorajoituksiin. Yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät kuljetukset kuitenkin tullaan turvaamaan. Paikallisella aluevastaavalla on oikeus myöntää poikkeuslupia painorajoitetuille teille. Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön. Aluevastaavan antama kirjallinen poikkeuslupa tulee olla aina kuljetuksessa mukana. Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

Niukka tienpidon rahoitus vähentää jatkuvasti mahdollisuuksia tehdä kelirikkokorjauksia. Tulevina vuosina mahdollisuudet tehdä runkokelirikkokorjauksia heikkenevät, ja tienpidossa joudutaan keskittämään varat kelirikkomurskeisiin päivittäisen liikennöinnin turvaamiseksi.

Tietoa voimassa olevista painorajoituksista saa Liikenneviraston sivuilta .