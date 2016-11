Isonkyrön Orismalassa sijaitseva Levänluhdan vesikalmisto on askarruttanut ihmismieliä vuosikausien ajan. Kalmistoa on käytetty hautana vuosina 300-800 ja sieltä on löydetty noin sadan ihmisen luita, mutta vielä tänäkään päivänä ei tiedetä, keitä nämä ihmiset olivat ja miksi heidät upotettiin sinne.