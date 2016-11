Professoreiden Olli Mäenpään ja Markku Suksen mukaan sairaalapäivystyksen lakiesitykseen sisältyy selvä virhe.

– Asia on nyt perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Valiokunta kuulee omat asiantuntijansa ja laatii oman lausuntonsa. Se on se kohta, jolloin pystyn vastaamaan.

Rehula toivoo perustuslakivaliokunnalle työrauhaa.

Ministeri ei myöskään paljasta, huolestuttavatko valiokunnan käyttämien asiantuntijoiden julkisuudessa esittämät lausunnot häntä.

– Onhan tässä taas pitänyt itsekin lukea tekstit, jota eduskunnalle annettavassa esityksessä on olemassa. Kun lausunto on aikanaan julkinen, se on sitten se kohta, huolestuttaako minua se vai ei.

JAANA MATTILA