Laihialaiset eivät halua liittyä Vaasaan. Se kävi selväksi, kun päätoimittaja Viljanmaa kysyi pitäisikö Laihian aloittaa kuntaliitosneuvottelut Vaasan kanssa. Yleisö sai näyttää joko punaista tai vihreää korttia ja sali täyttyi punaisista korteista. Eturivin tuntumasta löytyi vain pieni vihreän korttien suora.

Kuntavaaliehdokkaat kysymys jakoi kahtia. Kolme oli liitosneuvottelujen kannalla ja kolme oli vastaan.

– Ajatellaan, että Vaasa on se, joka Laihian pelastaa, mutta ei se ole niin yksinkertaista. Kyllä Vaasallakin on ongelmia, ehdokas Ritva Lämpsä (kd.) toteaa punaista korttia näyttäessään.

Ehdokas Risto Saharinen (sd.) taas on kuntaliitosneuvottelujen puolella.

– Jos olisimme olleet isompi tekijä tässä keskussairaala-asiassa, niin ympärivuorokautinen päivystys Vaasassa olisi saattanut säilyä. Ja jos Mustasaari alkaa toteuttaa näitä neuvotteluja, niin Laihian pitää olla mukana. Pitää olla aikaisessa vaiheessa liikkeellä, koska silloin meillä on neuvotteluvaltit käsissämme, hän toteaa.

– Lampinen-Tuomela: Luonnollinen työssäkäyntialueen suuntahan Vaasa on, mutta sellaisia asioita pitää maltilla ajatella ja maltilla valmistella. Suunta on hyvä, mutta on edettävä maltillisesti, ehdokas Mari Lampinen-Tuomela (kok.) vastaa. Hän vilautti Viljanmaan kysymykselle vihreää korttia.

