Pohjanmaan poliisilaitoksen alueelle on 19. - 25.9. välisenä aikana saapunut kolme uutta turvapaikanhakijaa ja yksi hakija on perunut turvapaikkahakemuksensa.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on tällä hetkellä majoittuneena yhteensä noin 2100 turvapaikanhakijaa.

Poliisilaitoksen alueella on 6 hallinnollista vastaanottokeskusta. Osa keskuksista majoittaa turvapaikanhakijoita keskuksiin ja toiset majoittavat heidät hajasijoitusmallin mukaisesti asuntoihin. Tämän lisäksi on hätämajoitustilaa tai muuta turvapaikanhakijoita varten tarkoitettua tilaa, joista jokaiseen on nimetty poliisilaitoksen yhteyshenkilö.

Turvapaikanhakijoihin liittyviä poliisitehtäviä on tarkasteluajankohtana ollut kaksi. Pohjanmaan poliisilla oli yhteensä 1608 kpl hälytystehtäviä tarkasteluajankohtana.

Poliisi suorittaa säännöllisesti yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa vastaanottokeskusten ympäristössä sekä vierailee vastaanottokeskuksissa keskustelemassa henkilökunnan ja asukkaiden kanssa ilman varsinaista hälytystehtävää.