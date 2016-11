Tampereen mielenosoitus aloittaa turkistarhauksen vastaisen toimintakiertueen.

Viikon aikana Oikeutta eläimille järjestää toimintaa Taigan ja muiden turkiseläinten puolesta Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Oulussa ja Joensuussa, järjestöstä kerrotaan.

Tampereella kulkue lähtee Tullinaukiolta kello 17 ja päättyy Hämeenpuistoon.

Mielenosoittajat kantavat kylttejä, jotka esittävät pohjalaisella turkistarhalla asuvaa Taiga-kettua. Oikeutta eläimille on seurannut Taigan elämää sosiaalisessa mediassa tänä syksynä. Taigasta salaa otetut kuvat ovat antaneet kasvot turkistarhojen eläimille.

– Taigan aika on käymässä vähiin. Me haluamme muistuttaa, että jokainen näistä eläimistä on arvokas yksilö, jolla on oikeus elämään, Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -yhdistyksestä sanoo.