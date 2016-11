– Asia voidaan nähdä kahdella päinvastaisella tavalla. Onko kyseessä kahden ihmisen välinen sopimus vai julkisen vallan käyttöä, kuten vaikka verotus tai vangitseminen? Se, kummasta näkövinkkelistä asiaa katsoo, määrää vastauksen, sanoo Annola.

Suomeen ei ole syntynyt lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta yrityksistä huolimatta. Esitykset ovat jämähtäneet eduskuntaan. Viimeisin esitys olisi tarkoittanut sitä, että yksityiset valvontayritykset olisivat saaneet kunnallisia pysäköinninvalvojia avustavan roolin. Tällä ei kuitenkaan olisi puututtu sopimusvapauteen.

Annolan mukaan tutkijoiden tehtävänä on luoda ennakoitavuutta sille, mikä meillä Suomessa on julkisen vallan käyttämistä ja mikä on sopimusten syntymistä.

Koska lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei tällä hetkellä ole, niin esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavirasto on ohjeistanut noudattamaan taannoista korkeimman oikeuden ratkaisua, jonka mukaan yksityisillä pysäköinninvalvontayrityksillä on oikeus harjoittaa pysäköinninvalvontaa ja määrätä valvontamaksuja. Tämä kuitenkin edellyttää, että alueella on selkeä opastus pysäköinnin ehdoista ja yrityksellä on näyttö siitä, että kuljettaja on menetellyt vastoin opasteita.

Annola puhuu aiheesta tiistaina kello 18 Seinäjoen kaupunginkirjastossa järjestettävällä Minä ja tiede -yleisöluennolla. Sama luento pidetään myös Vaasan pääkirjastossa torstaina kello 18.

Vaasan yliopiston Seinäjoen ja Vaasan pääkirjastoissa järjestettävillä Minä & tiede -yleisöluennoilla pureudutaan kiinnostaviin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Luennoilla jokainen voi oppia ja oivaltaa, kysyä ja keskustella.