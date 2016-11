Ministeri Pirkko Mattila (ps.) sanoo, että "tuntuuhan se mukavalta, kun työtä arvostetaan". Mattila on illansuun vierailulla Vaasassa ja Seinäjoella. Kuva: Pekka Lassila

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) ei halua lähteä kisaamaan perussuomalaisten puheenjohtajan paikasta, vaikka on puolueen suosituin nainen.

Mattila on lukenut Lännen Median kyselyn, jossa hän on kolmen miehen jälkeen neljänneksi suosituin ehdokas Soinin seuraajaksi. Hän tietää myös puoluejohtaja Timo Soinin asenteen eli "meillä on sopivia naisia puoluejohtajaksi".

Mattila antaa yllättävän vastauksen, jolla hän viittaa sekä omaan että Soinin ikään.

Siis ehdokkaaksi?

– Ei kuulkaa viiskymppistä vaihdeta toiseen viiskymppiseen.

Asia on sillä selvä. Mattila, 52-vuotias, ei lähde ehdolle, vaikka kyselijöitä olisi.

Hän iloitsee silti Soinin "naisnäkökulmasta" puoluejohtoon, mutta itse hän sanoo selvästi "ei".

– Hoidan näitä töitä nyt, Mattila viittaa ministerin pestiinsä.

Ministeri vierailee parhaillaan Vaasassa ja Seinäjoella.

Iltapäivän vierailulla oli suttuinen alku, kun etelän lumipyry myöhästytti lentokonetta.

Vaasan kaupungin edustajat ja paikalliset perussuomalaiset joutuivat siirtämään tapaamisen hallintotalolta lentokentälle, jotta Seinäjoelle ennätettiin ajoissa.

PIRJO RAUTIO