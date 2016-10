Seinäjoen Yrittäjät on valinnut Vuoden Yrittäjiksi 2016 Pirjon Pakari Seinäjoki Oy:n ja Kangaskeskuksen.

Seinäjoelle vuonna 2004 perustetun leipomon lisäksi Pirjon Pakarilla on leipomot Kauhajoella, jossa valmistetaan gluteenittomia leivonnaisia, Ylöjärvellä sekä Nurmijärvellä, jossa toimii tavallisen leipomon lisäksi gluteeniton leipomo.

Pirjon Pakarilla on Seinäjoella parikymmentä työntekijää.

Seinäjoen keskustassa toimiva Kangaskeskus tekee kauppaa sekä kivijalkamyymälässä että verkkokaupassa.

Kangaskeskus on perustettu 1994 Seinäjoen keskustaan. Nykyisellä paikallaan, Matti Visannin kujalla liike on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Vakituisia työntekijöitä yrityksellä on yrittäjän lisäksi kaksi.

Valinnat julkistettiin Seinäjoen Yrittäjien Oktoberfestissä OmaSp Stadionilla perjantaina .

Oktoberfest keräsi tänä vuonna ennätysyleisön. Jäsenyrittäjiä oli juhlassa 630.