Kauhajokelainen Pinomatic Oy toimittaa uuden sahauslinjan Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaavan Metsä Wood:n Lohjan tehtaalle. Tilauksen arvo on lähes kolme miljoonaa euroa.

Toimitus on osa Metsä Woodin kesäkuussa 2016 julkistamaa sadan miljoonan euron investointiohjelmaa.

Pinomatic on viime vuosina vahvistanut asemiaan voimakkaan kehitystyön tuloksena ja on alallaan kotimaan markkinajohtaja. Tuotannosta kolmannes menee vientiin, pääasiassa Länsi- ja Keski-Eurooppaan, Baltian maihin ja Skandinaviaan. Ominaista toimituksille on korkea automaatiotaso ja laitteiden helppokäyttöisyys.

Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun saakka Pinomaticin tehtaalla Kauhajoella.

