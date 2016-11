– Olin juuri palannut kaupungilta parilta oluelta ja mennyt sängylle katselemaan televisiota, kun kuulin kolinaa ja tavaroiden siirtelyä terassilta.

Mentyään katsomaan Haapasalmi näki kaksi miestä terassillaan kaivelemassa jätesäkkejä, joihin Haapasalmi sanoo keränneensä vanhaa rojua.

– Näin, että miehet ovat ulkomaalaistaustaisia, joten kysyin heiltä: What are you doing here? This is my place, Haapasalmi kuvaa.

Haapasalmen mukaan miehet olivat lähestyneet häntä uhkaavasti. Hän koki omien sanojensa mukaan olonsa turvattomaksi, minkä seurauksena Haapasalmi oli lyönyt molempia miehiä.

– Miehet kaatuivat maahan ja lähtivät pakoon.

Haapasalmi ilmoitti tapahtuneesta poliiseille, jotka olivat tulleet paikalle ja lähteneet koirien kanssa etsimään karkureita. Sunnuntai-iltana Haapasalmi ei tiennyt, oliko poliisi saanut miehiä kiinni. Myöskään Ilkka ei vielä illalla tavoittanut poliisia kommentoimaan asiaa.

Haapasalmen mukaan myös naapureilta on viety pihasta tavaroita, kuten auton renkaat.

Haapasalmi kertoo tapauksesta tuohtuneena myös Facebook-sivullaan, jossa hän nimittää varkaita muun muassa mutakuonoiksi.

– En ole rasisti, mutta omassa kotona pitää saada rauhassa olla, Haapasalmi perustelee Ilkalle.

Haapasalmi on entinen ammattinyrkkeilijä.

Vuonna 2009 hänet tuomittiin törkeästä petoksesta.