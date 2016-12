Sairaalalaki on herättänyt laajaa keskustelua ja kysymyksiä viime aikoina. Tämä hallituksen esitys on osa mittavaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta.

Sote-uudistuksen keskiössä on laittaa perusterveydenhuolto kuntoon ja siirtää painopistettä perustason palveluihin. Hoitajalle ja lääkärille on päästävä nykyistä nopeammin, ihmisten pompottelun luukulta toiselle on päätyttävä ja tiedon on kuljettava. Sen sijaan haastavampia toimenpiteitä voidaan sijoittaa harvempiin yksiköihin. Tämä tehdään turvallisuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Joihinkin vaativiin, suunniteltuihin leikkauksiin voi kerran tai kahdesti elämässään matkata vähän pidemmällekin.

Vaativin ympärivuorokautinen päivystys kootaan 12 sairaalaan, joista yksi on Seinäjoella. Nämä sairaalat tarjoavat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystä runsaalla 10 lääketieteen erikoisalalla. Näissä on muun muassa ympärivuorokautisesti käytössä laajat kuvantamisen, laboratoriodiagnostiikan ja verikeskuksen palvelut sekä leikkaus, synnytys ja tehohoidon mahdollisuudet. Laajan päivystyksen sairaalat tukevat muiden sairaaloiden päivystyksiä tarvittaessa. Seinäjoella palvelut ovat jatkossakin erittäin kattavat.

Vaasan keskussairaalassa säilyy varsin laaja, nykyisen tasoinen erikoissairaanhoidon päivystys. Sairaala ei kuitenkaan kuulu näiden 12 laajan päivystyksen sairaalan joukkoon. Tämän vuoksi joitain suunniteltuja erittäin vaativia leikkauksia voidaan tehdä tulevaisuudessa muualla, mikä tarkentuu myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että potilaiden siirroissa Vaasasta toiseen hoitopaikkaan ei tapahdu suurta eikä äkillistä muutosta nykytilaan verrattuna. Alustavan virkamiesarvion mukaan noin 100 potilasta siirtyy vuodessa Seinäjoelle ja noin 150 yliopistolliseen sairaalaan, eniten Tampereelle.

Sote-uudistus ja tämä laki eivät saa eivätkä voi vaarantaa palveluiden saamista omalla äidinkielellä. Ruotsin kielen asema ja kaksikielinen Suomi ovat erittäin tärkeitä - myös minulle henkilökohtaisesti. Hallitus on sitoutunut kaksikielisen Suomen vaalimiseen perustuslain mukaisesti.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai viime viikolla asiasta mietintönsä valmiiksi. Valiokunnan ponsiesityksessä edellytetään, että hallituksen on seurattava kielellisten oikeuksien toteutumista ja potilaan on saatava palvelut valitsemallaan kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin seurannan edellyttämällä tavalla. Tämä lausuma otetaan luonnollisesti erittäin vakavasti.

Vahva tulevaisuudenusko on varmin tae alueen menestykselle. Niin Vaasan kuin Seinäjoen seuduilla on hyvät edellytykset kasvulle ja hyvinvoinnille. Molemmissa on myös jatkossa laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut niin asukkaiden kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. Toivotan teille kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja iloisia hetkiä läheistenne parissa.

Juha Sipilä

Pääministeri ja Keskustan puheenjohtaja