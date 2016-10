Galwaylaiset ovat kulkeneet tästä holviportista jovuosisatojen ajan. The Spanish Arch on osa kaupunkia kiertänyttä muuria. Kuvat: Markus Ahonen

Bussista astuessa voi haistaa Atlantin tuoksun ja kuulla kulman takaa festivaalien raikuvat äänet.

Mieleen muistuu dublinilaisen tuttavan kysymys: "Olethan jo käynyt Galwayssa?" Ja perään kaihoisa, muistojen pakahduttama huokaus.

Galway on itsessään kuin koru ja joillekin matkakohteena henkireikä. Noin 75 000 asukkaan yliopistokaupunki tunnetaan iiriläisen kulttuurin sydämenä.

Tämä viehättävä ja aktiivinen paikka valittiin hiljattain Euroopan vuoden 2020 kulttuuripääkaupungiksi.

Viime vuonna amerikkalaisen Travel + Leisure -lehden äänestyksessä Galway nappasi maailman ystävällisimmän kaupungin tittelin.

Kiitos kuuluu Galwayn asukkaille, arvioi kävelykujalla Pyhän Nikolauksen kirkon vieressä huilua soittava Pete Ryan.

– Ihmiset täällä lännessä ovat ystävällisempiä. Maine on kiirinyt kauas.

Alun perin Tipperaryn vuorilta Etelä-Irlannista kotoisin oleva Ryan on kulkenut maailmalla Australiaa ja Lontoota myöten, mutta palannut rakkaaseen Galwayhin jo kauan sitten.

Soittaja siirtyy oluelle kävelykadun kulman terassille. Hän jutustelee pubin väelle ja ohikulkeville taiteilijatutuille kuin he olisivat perhettä.

Unkarilaislähtöinen Kriszta Kalvin kohtaa paikallisten ystävällisyyttä päivittäin. Jo ensimmäinen käynti Galwayssa jäi mieleen hyvänä kokemuksena.

– Olimme bed and breakfast -paikassa keskustan ulkopuolella ja ajattelimme mennä elokuviin. Mukava keski-ikäinen rouva pysähtyi auttamaan. Reittiohjeiden selittämisen sijaan hän antoi meille kyydin elokuvateatteriin. Matkalla hän kyseli, mistä olimme kotoisin ja perillä vielä veivasi auton ikkunan auki ja toivotti mukavaa elokuvaa ja hyvää jatkoa.

Myös boheemi ilmapiiri houkuttelee matkailijoita puoleensa.

Jo neljä vuotta ennen juhlavuotta Galwayn festivaalikalenteri on viikosta ja kuukaudesta toiseen täynnä. Merifestivaaleja seuraavat elokuvafestivaalit, taidefestivaali sekä kuuluisat Galwayn hevoskisat.

Galway on iirinkielisen Gaeltacht-alueen portti. Kaupungissa on iirinkielisiä teattereita, ja iirinkielisen TG4-televisiokanavan pääpaikka on Galwayssa.

Katuja kulkiessa voi yrittää ymmärtää iirinkielisten kuppiloiden nimiä ja muistella kirjallisuutta. Irlantilaisen Ken Bruenin Jack Taylor -dekkarit sijoittuvat pääasiassa Galwayhin.

Pulppuavat kanavat ja niiden päällä seisovat ravintolaterassit saavat mielen tarinat liikkeelle.

Steve Earlen kappaleessa Galway Girl laulaja muistelee paikallista tyttöä, jolle menetti sydämensä. Laulu saa haikailemaan matkaa Galwayn tunnelmiin kuin se dublinilaistuttu aikoinaan.

MARKUS AHONEN

Juttu on julkaistu lehdessä 21.10.