Muutaman viime vuoden aikana on tullut runsaasti lisää laadukkaita alkoholittomiakin viinejä.

Jouluateria on yksi vuoden odotetuimmista hetkistä. Millaiset juomat sopivat jouluruokien kaveriksi?

Mikä on trendikäs alkumalja alkuun, Alkon tuotevastaava Petteri Järvinen?

– Kuiva kuohuviini on aina hyvä vaihtoehto. Jouluisen vaihtoehdon alkumaljaksi saa, kun kaataa lasin pohjalle 2 senttilitraa glögiä ja täyttää lasin kuohuviinillä. Myös raikas kirsikkaolut toimii hyvin alkumaljana.

Perinteisessä suomalaisessa joulupöydässä on monenlaisia ruokia. Miten valita pöytään sopiva juoma?

– On kaksi lähestymistapaa: Ensimmäinen lähtee siitä, että koska joulu on vuoden juhlista monelle se tärkein ja silloin ruokaan on panostettu, halutaan myös ruokajuomien olevan perinteisiä. Klassiset Euroopan viinialueet Ranskan Bordeaux ja Rhône, Italian Veneto ja Toscana tai Espanjan Rioja ja Ribera Del Duero tarjoavat tähän hyviä vaihtoehtoja.

Toisaalta perinteisessä suomalaisessa joulupöydässä on paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat hankalia yhdistelmiä viinin kanssa, joten monet punaviinit voivat olla liian täyteläisiä. Mutkattomat uuden maailman punaviinit esimerkiksi Chilestä ja Australiasta ovatkin nousseet monen suosikeiksi.

Moni haluaa alkoholittomat ruokajuomat. Mitä silloin kannattaa suosia?

– Viineistä ja oluista löytyy nykyään runsaasti alkoholittomia vaihtoehtoja ja keveytensä vuoksi ne käyvätkin mainiosti jouluruokien kanssa nautittaviksi.

Muutaman viime vuoden aikana on tullut runsaasti lisää laadukkaita alkoholittomia viinejä.

Tietysti perinteinen kotikalja on – kirjaimellisestikin – kuin tehty joulupöytään.

Sopivatko oluet joulupöytään? Onko jouluoluissa alkoholittomia vaihtoehtoja?

– Olutharrastajien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana räjähtänyt, ja se näkyy myös joulupöydässä.

Yhä useampi valitsee pöytään erilasia oluita. Olut onkin mainio vaihtoehto joulupöytään.

Olutta on juotu Suomessa jouluisin jo kauan, sillä täällä viini ei ole kuulunut joulupöytiin vielä satoja vuosia.

Oluista löytyy ominaisuuksia, jotka sopivat juuri etikkaisuuteen ja suolaisuuteen, jotka ovat hankalasti yhdistettäviä viinien kanssa.

Erilaisia joulu- ja talvioluita on valittava nykyään todella paljon. Raikkaat pilsit, maltaiset lagerit ja aromikkaat alet sopivat jouluruokien kanssa erinomaisesti.

Kalapöydän ruokajuomaksi vaikkapa alkoholiton vehnäolut on hyvä vaihtoehto.

Joulupöydässä on usein erilaisia kaloja. Mikä on kalalle paras vaihtoehto?

– Suomalaisen joulupöydän kalaruuat vaativat viiniltä hapokkuutta ja aromikkuutta, eikä pieni määrä sokeriakaan viinissä ole haitaksi suolaisten makujen vastapainona.

Saksalaiset raikkaat rieslingit tai vaikkapa Etelä-Amerikasta tulevat trooppisen hedelmäiset chardonnayt ovat hyviä valintoja kalapöytään.

Kannattaa myös pitää mielessä rapsakkaasti humaloidut oluet, jotka ovat hyviä kumppaneja monille etikkaisille kalaruuille.

Mitä valita kinkun kaveriksi?

– Kannattaa valita notkea ja hedelmäinen punaviini tai maltainen tumma lagerolut.

Monelle kinkku on yhä joulupöydän kunkku, jolle halutaan hankkia myös arvoisensa juoma. Täyteläiset ja kypsät eurooppalaiset punaviinit ovatkin tällöin hyviä valintoja.

Entä mikä juoma sopii laatikoiden kanssa?

–Perinteiset lanttu-, peruna- ja porkkanalaatikot saattavat jäädä voimakkaampien viinien jyräämäksi, minkä niille sopiikin parhaiten takia pehmeän hedelmäinen punaviini tai maltainen olut.

Suklaa kuuluu jouluun. Mikä on suklaan kanssa paras vaihtoehto?

– Perinteisesti olen suosinut suklaan kanssa makeita juomia, kuten portviiniä tai tokajia.

Oluista runsas imperial stout tai paahteinen portteri ovat varmoja valintoja.

Mitkä ovat oikeat viinien tarjoilulämpötilat?

– Suomessa punaviinit tarjoillaan usein liian lämpiminä ja valkoviinit liian kylminä.

Paras tarjoilulämpötila punaviinille on 14–18 °C ja valkoviineille 10–12° C. Lisäksi iso osa nautintoa on kunnollinen lasi, jossa hyvän juoman ominaisuudet tulevat parhaiten esille.

Miten valita hyvä glögi?

– Glögien makukirjo on monipuolistunut viime vuosina paljon, ja tarjolla on runsaasti erityyppisiä glögejä, kuten suklaan makuisia tai viskipohjaisia glögejä.

Toiset luottavat perinteisiin punaviinipohjaisiin glögeihin, kun taas toiset hakevat rohkeasti uusia makuelämyksiä. Lisäksi glögistä voi helposti myös tuunata oman versionsa lisäämällä vaikkapa alkoholittomaan glögiin oman maun mukaan muita juomia ja mausteita.

Suositaanko suomalaisessa joulupöydässä kuohuviinejä ja samppanjaa?

– Samppanja tuo aina aterialle entistä enemmän juhlavuutta, eikä sen käyttöä enää suotta aristella.

Kuohuviinien suosio on kasvanut Suomessa viime vuosikymmenen aikana runsaasti ja niiden käyttö monipuolisina ruokajuomina on yleistynyt.

Moni käyttääkin nykyisin samppanjaa tai kuohuviiniä ruokajuomana läpi aterian aperitiivista jälkiruokaan.

Jos haluaa joulupöytään vain yhden juoman, toimii samppanja tai kuohuviini silloin mainiosti. Ne sopivat lihalle sekä suolaiselle, etikkaiselle ja rasvaiselle kalalle. Hapokkuus raikastaa suuta.

Viinipullo on suosittu joulutervehdys. Miten valita hyvä lahjaviini?

– Itse luotan suosituksissani usein klassisiin ja perinteisiin vaihtoehtoihin. Omat suosikkilahjaviinini tulevat Espanjasta, Portugalista, Ranskasta ja Italiasta. Tyylikkyys ja klassisuus eivät mene koskaan pois muodista.

Ennen viinin valintaa kannattaa pohdiskella lahjan saajan makumieltymyksiä tai esimerkiksi sitä onko hänellä tapana käyttää viiniä ruokajuomana tai kenties vain sellaisenaan nautiskeluun.

Monelle lahjansaajalle ilahduttava seikka voi olla myös se, että kyseessä on luomutuote tai että viinintuottaja on sitoutunut eettisen kaupan pelisääntöihin.

Selvästi yhä useampi vie lahjaksi viinipullon esimerkiksi konjakin tai viskipullon sijaan.