Jos lennon lähtö viivästyy ja kone tulee lopulliseen määränpäähän yli kolme tuntia myöhässä, matkustajalla on avun lisäksi oikeus saada korvausta lennon pituuden mukaan. Jos EU:n alueella viivästys määränpäässä on kolme tuntia tai enemmän enintään 1500 kilometrin lennolla, korvaus on 250 euroa. Jos lentomatka ylittää 1500 kilometriä, korvaus yli kolmen tunnin myöhästymisestä on 400 euroa.