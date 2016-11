– Meidän kolmen vuoden projektimme päättyi onnistuneisiin suomenmestaruuskilpailuihin. Miljoona Hevonen -konsepti ei jatku, tiedotteessa sanotaan.

Miljoona Hevonen -kilpailu järjestettiin kolmena vuotena.

Ilkka uutisoi 10. lokakuuta, että Veljekset Keskinen Oy muuttaa koko linnamaisen julkisuvun ja joen välinen alueen parkkialueeksi. Kaikki siellä nyt olevat rakennukset, muun muassa nykyinen pihamyymälä, joko siirretään tai myydään. Pihamyymälälle on jo perustuksia valmiina kentällä, mikä on ollut aikaisempi tapahtuma-alue, jossa on pidetty Miljoona Tivoli, Miljoona Koira-näyttely sekä Miljoona Hevonen. Tuolloin kerrottiin, ettei Miljoona Hevoselle ole katsottu paikkaa, eikä kilpailun pitämisestä ole sopimuksia allekirjoitettu.