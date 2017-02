Jos sinulla on kokemuksia opettajasta, joka ansaitsee kehut, ilmianna hänet ja kerro muistosi kouluajoilta. Kuvituskuva: Viiskunta-lehti

Suomessa on parhaillaan menossa Kehu opettajaa -kampanja, jossa julkisuuden henkilöt ja tavalliset ihmiset kertovat omien opettajiensa merkityksestä esimerkiksi uravalintaan.

Me kysymme nyt teiltä lukijoilta, millaisia hyviä muistoja teillä on opettajista? Miten hyvän opettajan vaikutus on näkynyt elämässä?

Opettajia saa siis nyt ylistää oikein olan takaa.

Keräämme kehuista jutun ja juttua varten etsimme myös haastateltavaa, joka kertoisi omat hyvät muistonsa omasta opettajastaan. Mikäli olet valmis haastateltavaksi, voit ilmoittaa yhteystietosi kyselylomakkeessa.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Kehu opettajaa -kampanjan taustalla on muun muassa Educa-messutapahtuma .

Kampanja on osa Suomen juhlavuoteen liittyvää Hundred -hanketta, joka levittää toimivia opetusinnovaatioita ympäri maailmaa.