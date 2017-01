Among The Kings -maailmankiertueella rundaavaa Anthraxia pidetään eräänä thrash-metallin suunnannäyttäjistä. Bändi esiintyy Helsingin keikkansa lisäksi myös Seinäjoen Rytmikorjaamolla. Seinäjoen keikka järjestetään torstaina 2. maaliskuuta. Lämmittelijänä molemmilla keikoilla soittaa brittiläinen The Raven Age.

Among The Kings -kiertueellaan Anthrax soittaa 30 vuotta täyttävän menestyslevynsä "Among The Living" kokonaisuudessaan sekä muita klassikoita yhtyeen pitkän uran varrelta.

Anthrax on ollut luomassa kokonaan uutta metallimusiikin genreä yhdessä hengenheimolaistensa Metallican, Slayerin ja Megadethin kanssa jo vuodesta 1981.

Suomessakin yhtye on nähty useasti. Viimeksi muun muassa viime kesänä Tuska Open Air Metal festivaaleilla sekä Oulun Jalometallifestivaaleilla.