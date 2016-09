– Paras tapa, jolla valtio voi vahvistaa maan taloudellista kehitystä, on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria. Tässä Pohjanmaa on vahvoine vientiyrityksineen avainasemassa. Seudun yrittäjille on elintärkeää, että meillä on toimiva logistiikka, jota hyödyntämällä asiakkaat ja tuotteet voivat liikkua jouhevasti ja kustannustehokkaasti. Siksi on tärkeää parantaa niin sanottua lentokenttätietä, sanoo Nylund kansanedustajien yhteisessä tiedotteessa.

– Lassfolkin ja Markbyn, sekä Finnabban ja Jokihaudan välisten tieosuuksien kunto on täysin kestämätön. Tilannetta on parannettava, koska teiden kunto vaikuttaa huomattavasti kyläläisten arkipäivään. Ihmisten on päästävä turvallisesti kouluun ja töihin, myös maaseudulla, Henriksson lisää tiedotteessa.

Vaasan vaalipiirin kaikki kansanedustajat kannattavat myös muun muassa valtatien 8 parannuksia, Pietarsaaren satamayhteyden toista vaihetta sekä lisämäärärahaa vientiosuuskunta Viexpon toimintaan.