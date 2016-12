Sisällä kirjastossa on rauhaisaa, joululaulut soivat taustalla ja luovat tunnelmaa. Tontturasti on käyty läpi ja on aika aloittaa kuusen koristelu. Lapset ovat innoissaan.

– Autatko minua laittamaan kynttilät kuuseen, kirjastonjohtaja Sini Mäkinen kysyy Jasse Pirttiaholta, joka on paikalla olevista lapsista vanhin.

– Minä tulen, Pirttiaho innostuu.

Nelivuotiaat Waltteri Luokkamäki ja Daniel Selin tutkivat koristekoreja ja odottavat malttamattomina, että pääsevät ripustamaan koristeita kuuseen.

– Tästä kuusesta tulee hieno, Luokkamäki hihkuu.

Selinin isoäiti ja Luokkamäen täti Tarja Nordberg halusi tulla katsomaan kirjaston joulua poikien kanssa, sillä tapahtuma on niin ainutlaatuinen ja erilainen. Nordberg on viettänyt joulunsa parikymmentä vuotta Puolangan Paljakassa asuntovaunulla, mutta tänä vuonna työt estivät lähtemisen kauemmas joulunviettoon. Niinpä hän päätti osallistua Nurmon kirjaston joulutapahtumaan.

– Kun näin lehdestä, että kirjasto on auki, päätin tuoda lapset tänne. Tämä on erilaista meille kaikille ja siksi niin mukavaa. Neljältä menemme syömään siskoni luo, Nordberg kertoo aaton suunnitelmista.

Hän kehuu tapahtumaa mukavaksi ja yllätykselliseksi. Pojat nyökyttelevät vieressä.

– Täällä on tosi kivaa. On leikkipaikkaa ja sen sellaista, Selin toteaa.

– Olemme lukeneet kirjoja, pelanneet pelejä ja koristelleet kuusta, Luokkamäki kertoo.

Kirjaston Nurkkakammarissa tuoksuvat jouluiset herkut. Tarjolla on muun muassa limppua ja kinkkua, pipareita, kakkua ja karkkia. Mari Pirttiaho ja Markku Knuutti ajelivat Nurmoon Ilmajoelta Jasse ja Jasmine Pirttiahon kanssa.

– Tuli tunne, että tänne on pakko päästä, kun kerran tällaista järjestetään. Täällä on niin ihanaa, ettemme malta lähteäkään, Mari Pirttiaho naurahtaa.

Pirttiaho arvelee, että he ovat kirjastossa siihen asti, kunnes ovet suljetaan.

– Täällä on niin mahtavat tarjoilutkin. Joulupukki kävi meillä jo viime yönä. Lapset olivat aamulla ilmeissään, kun kuusen alle oli ilmestynyt lahjoja, Pirttiaho hymyilee.

Askartelupisteellä Seinäjoen käsityömartat askartelevat kirjaston jouluvieraiden kanssa enkeleitä ja tonttuja.

– Kun meitä kysyttiin tähän tapahtumaan mukaan, vastausta ei tarvinnut miettiä. Kaikki saavat täällä hyvän mielen, Leena Huhta-Kahma toteaa.

Pirkko Alvio tuli paikalle Huhta-Kahman houkuttelemana.

– Täällä on leppoisa tunnelma. Onneksi serkku houkutteli minutkin mukaan, Alvio iloitsee.

Kirjastonjohtaja Sini Mäkinen on tyytyväinen järjestämäänsä tapahtumaan. Yhteen mennessä kirjastossa on vieraillut jo lähes 40 ihmistä. On ollut pariskuntia, lapsiperheitä, nuoria ja vähän vanhempia vieraita.

– Olen todella iloinen, että ihmiset ovat löytäneet tänne. Odotukset alkavat ylittyä, vaikka oikeastaan en etukäteen osannut ajatella, tuleeko tänne väkeä, Mäkinen sanoo.

Kirjaston avoin joulutapahtuma on saanut paljon positiivista ja kannustavaa palautetta.

– Monet ovat kysyneet, että onko kirjasto ihan oikeasti auki jouluaattona.

Kirjaston henkilökunnasta töissä on Mäkisen lisäksi kirjatovirkailija Miika Tapionlinna.

– Vähän jännitti, tuleeko tänne väkeä, mutta todella hyvältä näyttää. Ihmiset ovat kovasti kiitelleet meitä. Tämä tuo hyvän mielen itsellekin, Tapionlinna sanoo.

Nurmon Kirjaston ovet ovat tänään auki kolmeen saakka. Pukki vierailee kirjastossa kahdelta ja lukee satuja lapsille. Kirjastonjohtaja Sini Mäkinen halusi järjestää kirjastossa tapahtuman jouluna, sillä lähes kaikki paikat ovat jouluna kiinni. Tapahtumalla halutaan myös torjua joulun ajan yksinäisyyttä ja tarjota vähävaraisille mahdollisuus viettää juhlallista joulua kirjastossa.

Kirjaston lisäksi tapahtuman järjestämisessä ovat mukana Martat, Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys, Hope Seinäjoki, Nurmon kappeliseurakunta sekä Minimani.

TEKSTI JA KUVAT: MARIKA EIKKULA