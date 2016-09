Blogi keskittyy nuorisotakuuseen, nuorten työllisyyteen ja kouluttautumiseen eteläpohjalaisesta näkökulmasta.

Nuorisotakuu on nuorten puolella. Nuorisotakuun tavoitteena on antaa mahdollisuus nuorille, joilla ei ole työtä tai koulutusta. Sen tarkoituksena on edistää nuorten työllisyyttä ja lisätä nuorten ammattitaitoa sekä lisätä ja vahvistaa nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Nuorisotakuun toteutumiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä Etelä-Pohjanmaalla laajalla rintamalla. Myös blogissa kuullaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia nuorisotakuuseen liittyen. Blogin kirjoittajina toimii viranomaistahojen lisäksi kouluttajia, työnantajia ja nuorisotyöntekijöitä .

Myös nuorille annetaan puheenvuoro blogissa. Viesti on selkeä, olemme yhteisellä asialla, nuorten puolella.

Ensimmäinen blogi-kirjoitus julkaistaan keskiviikkona 21.9. Blogi-kirjoituksia julkaistaan keskiviikkoisin joka toinen viikko.

Löydät blogin tästä .