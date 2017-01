Nuoret ja nettilähteiden luotettavuus -tutkimus on osa Sanomalehtiviikkoa, jota vietetään tällä viikolla. Kuva: Minna Hirvelä

Luotettavuuden arvioinnissa nuorille on merkityksellistä, mistä lähteestä he seuraavat sisältöjä. Nuoret luottavat tietoon, jonka lähteenä on perinteisen median brändi tai formaatti. Etenkin sanomalehtiformaatti viestii nuorelle luotettavuudesta.

Nuoret pitävät uutissisältöjä luotettavina. Uutisten luotettavuus tarkoittaa nuorelle sitä, että faktat ovat oikein, jutuissa ei ole väärää tietoa eikä lukijaa johdeta harhaan.

Tutkija Hanna Vesan mukaan nuorella saattaa olla vaikeuksia erottaa uutista valeuutisesta, jos se sijaitsee sanomalehden näköisessä ympäristössä.

– Jos uutinen kuulostaa epäuskottavalta, tarkistetaan tietoja muista uutislähteistä. Nuoret kuitenkin lukevat vain vähän uutisia, joten heillä ei välttämättä ole riittävästi taustatietoja, jonka avulla he kyseenalaistaisivat lukemaansa, Vesa sanoo.

Uutiset kiinnostavat, jos tapahtumat sijoittuvat lähelle kotipaikkaa tai koskettavat harrastusta tai koulunkäyntiä. Nuoret lukevat uutisia lähinnä iltapäivälehdistä.

Nuorilla on uutisille omia vaatimuksiaan. Nuoret odottavat uutisilta viihdyttävyyttä, riittävän selkeää kieltä ja sitä, että ymmärtäminen ei vaadi liikaa ennakkotietoja aiheesta.

– Tutkimus osoittaa, että nuoret tahtovat uutisilta selkeyttä ja helppoutta. Erityisesti monimutkaisten uutisaiheiden kohdalla toimituksissa on tärkeää muistaa myös ne lukijat, joilla ei ole entuudestaan kovin vahvoja taustatietoja aiheesta, mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen Sanomalehtien Liitosta sanoo.

Tutkimuksessa pureuduttiin siihen, miten yläkouluikäiset nuoret arvioivat erilaisten lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan.

Suurimmassa osassa käyttämistään netti- ja somesisällöistä luotettavuusnäkökulmalla ei ole nuorille kovin suurta merkitystä.

Eri somekanavissa luotettavuus tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi Instagramissa luotettavuus liittyy kuvien ja profiilin aitouteen, ja Youtubessa luotettavuutta arvioidaan julkaisijan tunnettuuden ja kävijöiden kommenttien avulla.

Nuoret ja nettilähteiden luotettavuus -tutkimus on osa tällä viikolla vietettävää Sanomalehtiviikkoa. Sanomalehtien liiton teettämään ja Kantar TNS:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 36 yläkouluikäistä nuorta Helsingin seudulta sekä Pohjois-Savosta.