Näkövammaisten yrittäjäpalkinto 2016 on myönnetty pietarsaarelaiselle hierojayrittäjäpariskunnalle Laila Rantanen-Timoselle ja Kari Timoselle.

Kari Timonen valmistui hierojaksi vuonna 1975, mistä lähtien hän on toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana. Laila Rantanen-Timonen valmistui hierojaksi vuonna 1987 ja kuntohoitajaksi 1990.

Pariskunnan yhteinen yrittäjätaival alkoi vuonna 1985, kun he ostivat vanhan omakotitalon, jonka alakertaan he remontoivat hoitotilat sekä käsityöverstaan. Pariskunta hieroi, antoi fysikaalisia hoitoja ja valmisti erilaisia käsityötuotteita.

Timosille on ollut ominaista ennakkoluuloton yrittäminen ja palveluiden monipuolistaminen rajoja rikkoen. Pariskunta on perustanut verkkokaupan ja Lailan puodin, joka on työllistänyt myös ulkopuolisia ihmisiä.

Näkövammaisten liitto ry jakaa Näkövammaisten yrittäjäpalkinnon joka toinen vuosi. Kriteereinä ovat ennakkoluuloton yrittäminen, tuotteet tai palvelut ja niiden kehittäminen, yrittäjähenki, selkeä usko omaan tekemiseen, rehellisyys, yhteistyökyky, menestyminen yrittäjänä, yrittäjävuodet sekä mahdollinen muiden työllistäminen.