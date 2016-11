Ilmiössä on kyse kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista, jotka eivät palaa kotimaahansa vaan jäävät Suomeen laittomasti. Laittoman maassa oleskelun kasvu on seurausta vuoden 2015 turvapaikkahakemusten ennätyssuuresta määrästä. Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa vuonna 2015. Suurin osa hakemuksista on nyt käsitelty, ja kielteisen päätöksen on saanut noin puolet hakijoista. Turvapaikka on myönnetty noin 26 prosentille hakijoista.

Nyt halutaan varmistaa, että viranomaisilla on yhteinen ja ajantasainen tilannekuva ilmiön laajuudesta. Ohjelmassa huomioidaan myös palautusten onnistumisen edistäminen ja laittomasti maassa olevien oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, toimeentuloon ja huolenpitoon. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä lopullisesti seuraavassa ministerityöryhmän kokouksessa.

Suomi ei ole perinteisesti ollut houkutteleva maa laittomalle maassa oleskelulle, koska niin sanotusti paperittomana eläminen on Suomessa käytännössä hyvin vaikeaa. Laittomasti maassa oleskelevalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta työllistyä.

– Ei ole kenenkään etu, että ihmiset jäävät maahan laittomasti kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Laittomasti maassa oleskelevilla on suurempi riski syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia elääkseen ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi, ministeri Risikko toteaa.

Risikon mukaan yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä ilmiötä on vapaaehtoisen paluun tuen tarjoaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Tuettu vapaaehtoinen paluu tarjoaa palaajalle mahdollisuuden aloittaa elämä uudelleen kotimaassa esimerkiksi taloudellisen tai aineellisen avun turvin.