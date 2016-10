– Tiheä paloasemaverkko on yksi pelastustoimen toimintavalmiuden takeista, Risikko sanoo.

Sisäministeri muistuttaa, että pelastustoimi on suuren muutoksen edessä. Vuoden 2019 alusta pelastustoimi siirtyy kuntien yhteistyönä järjestämästä palvelusta uusille maakunnille.

– Paloasemaverkon vahvistaminen on tärkeää myös muutoksen alla, koska jatkossakin pelastustoimi on lähipalvelu. Pienissä kunnissa pelastustoimi on itse asiassa usein ainoa julkinen lähipalvelu, joka on asukkaiden käytössä ympäri vuorokauden, ministeri Risikko toteaa.

Pelastustoimelta, kuten muiltakin turvallisuusviranomaisilta, vaaditaan entistä parempaa toimintakykyä ilman lisäresursseja. Tämä edellyttää entistä tehokkaampaa voimavarojen käyttöä, uusia ajatuksia ja intoa tehdä asiat aina vielä vähän paremmin.

– Kansalaiset luottavat pelastustoimeen viranomaisista eniten. Tämä vahvuus on syytä säilyttää. Toivon turvallisuuden asiantuntijoiden olevan aktiivisesti mukana myös perustettavien maakuntien valmistelussa.

Risikon mukaan pelastustoimen uudistamisen tärkein tavoite on se, että asukkaat, yritykset ja yhteisöt saavat jatkossakin joka puolella Suomea laadukkaita palveluja talouden kiristymisestä huolimatta.