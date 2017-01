Suomi-konepistoolin 70 patruunan rumpulipas loksahtaa kiinni aseeseen nuotilla, johon tiivistyvät satavuotiaan itsenäisen isänmaan kohtalon vuodet.

Kurikkalainen asekeräilijä Eero Matalamäki on tallentanut kotiinsa kättä pidempää, jolla suomalainen mies puolusti maansa vapautta.

Massasulkutoiminen Suomi-konepistooli kuuluu tasavallan merkittävimpiin keksintöihin. Legendan loi itseoppinut asesuunnittelija Aimo J. Lahti.

– Suomi-konepistooli on parhain ja toimintavarmin ase, mitä maassamme on tehty. Se on mahdollisimman yksinkertainen. Rekyyli on vähäinen.

Matalamäki on kerännyt varastoonsa kymmeniä sotilasaseita Suomen sodasta 1808–1809 aina nykyaikaan asti. Pyssyt ovat majoittuneet noin viiden neliön huoneeseen.

Rautaovi sulkee kammion kahdella lukolla. Valvontakamerat ja hälytysjärjestelmät takaavat harrastuksen koskemattomuuden epätoivutuilta vierailta. Aseet ovat lukittuina myös seinätelineissään.

JARI KARJANMAA