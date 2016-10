Marianne Heikkilä on johtanut Marttaliittoa seitsemän vuoden ajan. Kuva: Tomi Kosonen

Heikkilä korosti, että soten ja muiden yhteiskunnan myllerrysten vuoksi työmäärä arjen auttajana ei ole vähenemässä jatkossakaan.

– Marttojen tärkeimpänä johtoajatuksena on, että hyvä arki kuuluu kaikille ja martoissa on arjen mahdollisuus. Elämä on parasta itse tehtynä. Jokainen voi oppia ne perustaidot ja tiedot, jotka kannattelevat ihmisten hyvinvointia, elämänhallinnan kokemusta ja onnistumisen tunnetta.

Marttojen opit tuntuvat uppoavan kansaan yhä paremmin, sillä järjestö on lisännyt jäsenmääräänsä jo usean vuoden ajan, vaikka marttoja kuolee joka vuosi viitisensataa. Järjestön nettisivuilta hakee vuosittain tietoa yli kuusi miljoonaa kävijää.

