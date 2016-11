Marraskuu on kaunis kuukausi, jos haluaa nähdä sen niin. Kuva. Matti Hietala

1 Juhlatunnelma. Taiteilija Aira Samulinin mielestä marraskuuhun kannattaa suhtautua juhlien kuukautena. Tiedossa on hauskoja kekkereitä, kun esimerkiksi työ- ja harrastusporukoissa vietetään pikkujouluja.

2 Aikaa ystäville. Marraskuussa ihmisiä on helpompi saada kiinni kuin kesällä, muistuttaa elämäntaitovalmentaja Ilkka Koppelomäki. Nyt onkin oivallinen aika lähteä kyläilemään ja tehdä asioita porukalla.

3 Sitrushedelmät. Appelsiineista, klementiineistä ja satsumista saa talven varalle energiaa ja vitamiineja.

4 Mustaherukkamehu. Lämmin kuppi kotitekoista mustaherukkamehua maistuu parhaalta juuri marraskuussa, toteaa hiljattain vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi valittu urheilutoimittaja Kaj Kunnas.

5 Keitot ja pataruoat. Joogaohjaaja Katja Kivijärvi on huomannut, että kylmien ilmojen myötä alkaa tehdä mieli erilaisia ruokia kuin kesällä. Loppusyksyyn lämpöä tuovat esimerkiksi erilaiset sosekeitot, joissa on mukana sopivasti tulisuutta.

6 Mahdollisuus muutokseen. Marraskuu on luonnossa isojen mullistusten aikaa. Ihminenkin voi inspiroitua tästä ja lähteä muutokseen mukaan omalla tyylillään – joko vetäytymällä "talviunille" tai ryhtymällä luomaan jotakin uutta.

7 Rästihommat hoituvat. Aikatauluongelmista kärsivälle marraskuu tarjoaa hengähdystauon. Silloin voi hoitaa pois alta juttuja, jotka ovat jääneet kesällä tekemättä.

8 Elämän puntarointi. Nyt on hyvä hetki palauttaa mieleen talvella tehdyt uuden vuoden lupaukset. Jos ne ovat päässeet unohtumaan, vielä on aikaa ryhtyä tuumasta toimeen.

9 Lupa olla tylsä. Kukaan ei utele jännittäviä lomasuunnitelmia tai oleta muutenkaan, että elämäsi olisi hirmuisen vauhdikasta.

Voit siis rauhassa käpertyä viltin alle ja ottaa rennosti.

10 Tiiliskiviromaanit. Loppusyksy kuluu hujauksessa, kun uppoudut vaikkapa Anna Kareninan tai Karamazovin veljesten tarinaan.

11 Pihan juhlavalaistus. Nyt on mahdollisuus pystyttää mielikuvituksellisia valospektaakkeleita takapihan puihin tai parvekkeelle.

12 Kerrospukeutuminen. Bloggaaja Olga Temosen mielestä se on yksi marraskuun parhaista jutuista. Saa sonnustautua ihaniin kaulaliinoihin, käyttää paksuja sukkahousuja ja villahameita sekä pukea päälle lämpimän talvitakin.

13 Kulttuuririennot. Vihdoin on aikaa nauttia teatterista, tanssista ja muista kulttuuriharrastuksista. Kuukausi kuluu nopeasti, kun lähtee kavereiden kanssa kokeilemaan vaikkapa discotanssia. Parasta aivolääkettä ovat rytmi, liike ja musiikki, Aira Samulin vinkkaa.

14 Sisäliikunta. Sateen vihmoessa on mukava vetäytyä treenaamaan tunnelmalliseen ja suitsukkeilta tuoksuvaan joogasaliin.

15 Penkkiurheilu. Television valtaavat hiihtokilpailut ja muut talvilajit. Formulafani merkitsee kalenteriin kauden päätöskilpailun Abu Dhabissa.

16 Hiihtoladut. Myös tavisten talviurheilukausi lähestyy. Valmentaja Ilkka Koppelomäki kertoo jo odottavansa sitä, että pian pääsee hiihtämään.

17 Lintulaudasta viihdettä. Lintujen talviruokinta on syytä aloittaa viimeistään marraskuussa, vinkkaa biologi ja tietokirjailija Lasse J. Laine.

Laita ruokapaikka kuntoon ja seuraa omalta "luontokanavaltasi" suorana lähetyksenä tiaisten ja oravien vipellystä.

18 Takkatuli. Iltojen pimetessä myös takkatuli pääsee paremmin oikeuksiinsa. Takan voi laittaa palamaan vaikka heti töistä päästyään ja nautiskella siitä loppuillan.

19 Televisiosarjat. Syksyllä on ihanaa uppoutua seuraamaan esimerkiksi hyvää amerikkalaista draamaa.

20 Raikkaus. Marraskuussa ilma on viileää, ja sitä on hyvä hengittää.

21 Lapin maisemat. Loppusyksy on Lasse J. Laineen mielestä oivaa aikaa matkustaa Pohjois-Suomeen. Kaamos hemmottelee kulkijaa upealla tähtitaivaalla ja näyttävillä revontulilla.

22 Joulun odotus. Juhlatunnelmaan virittävät esimerkiksi kynttilöiden polttelu, piparkakkutaikinan tekeminen ja glögin maistelu.

23 Päivä pitenee pian. Marraskuu on siitä hyvä kuukausi, että sen lopussa on enää 21 yötä päivän pidentymiseen. Kesä on siis oikeastaan ihan nurkan takana.

24 Pölypallerot piilossa. Siivouksessa voi nyt ottaa löysin rantein. Kun sisävaloja käyttelee säästeliäästi, kukaan ei huomaa, vaikka lipaston päälle olisi kertynyt pieni pölykerros.

25 Ötökät eivät häiritse. Hyttyset, hirvikärpäset ja ampiaiset ovat muisto vain. Nyt kelpaa samoilla metsässä ilman pelkoa pörisijöistä.

26 Sikeä aamu-uni. Kesäisin moni herää auringonpaisteen vuoksi liian aikaisin. Talvella tätä ongelmaa ei ole, vaan aamuisin nukuttaa todella hyvin. Tästä kannattaa ottaa ilo irti vapaapäivinä.

27 Talvirenkaiden vaihto. Tähän jokavuotiseen "riesaan" voi suhtautua myös myönteisesti. Kun renkaiden vaihtamisen saa vihdoin pois päiväjärjestyksestä, asiaa ei tarvitse ajatella ihan pian uudestaan.

28 Lämpimät suihkut. Mikä tuntuisikaan ihanammalta ulkoilun jälkeen kuin seisoskella valuvan veden alla? Tähän saattaa tosin liittyä pieniä omantunnon pistoksia, koska suihkussa ei tunnetusti saisi lutrata.

29 Puhtaat tassut. Yksi marraskuun parhaista puolista on maan jäätyminen, toteaa Olga Temonen. Kodin siistinä pitäminen helpottuu, kun koirien tassut eivät ole enää kuraiset.

30 Turvallisuus. Meillä sataa vettä, räntää ja lunta, mutta ei pommeja, tiivistää Kaj Kunnas. Se on hänen mielestään suomalaisen marraskuun kaikkein paras ja positiivisin puoli, jonka muistaminen saa tuntemaan kiitollisuutta.

Listan tekemisessä auttoivat myös lukijoiden, työkavereiden ja kirjoittajan omat kokemukset.