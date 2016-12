MaaKoto-hanke on onnistunut työllistämään hankkeen ensimmäisen kolmanneksen aikana vajaat kymmenen henkilöä työharjoitteluun sekä ollut auttamassa paria yksinyrittäjää myymään palveluitaan lappajärveläisille.

Työyhteisöissään maahanmuuttajat ovat osoittautuneet pidetyiksi ja työteliäiksi.

Monella työpaikalla on havaittu, että erilaisesta kulttuurista tuleva henkilö antaa työtovereille työpanoksen lisäksi myös mahdollisuuden oppia monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelemistä.

– Maailma tulee myönteisellä tavalla omalle työpaikalle, näkee projektipäällikkö Aino Alppinen.

– Työpaikoilla ylimääräiset käsiparit on otettu ilolla vastaan ja työ on sujunut hyvin. Työhön pääseminen on ehdottomasti paras tapa kotoutua. Työyhteisön jäsenenä suomenkieli alkaa sujua ja paikalliseen työelämään tutustuu luontevalla tavalla. Niin työntekijät kuin työnantajatkin ovat olleet tyytyväisiä.

MaaKoto on Aisaparin tukema hanke, joka saa varoja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Aisapari on Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Lappajärven, Lapuan ja Vimpelin yhteinen, vuonna 1999 perustettu kehittämisyhdistys.