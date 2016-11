Varakansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) ei ota MV-lehden Facebook-ryhmän kirjoittelua kansanedustajista vakavasti. Hänen mukaansa vastuu on lukijalla. Kuva: Kari Löfhjelm / arkisto

– Saatan kuuluakin. Kyllä minä siihen kuulun. En muista kauanko olen ryhmässä ollut, mutta seuraan sitä kautta lähinnä kansainvälisiä uutisia. Sinne nostetaan sellaisia uutisia esimerkiksi Ruotsista, Ranskasta ja Saksasta, mitä suomalainen media ei kerro. Tästä Euroopan kriisistä saa sitä kautta ihan erilaisen kuvan kuin jos lukisi vaikkapa Ilkkaa ja Pohjalaista tai kuuntelisi YLEä, Mäenpää selvittää.

– En ole kuitenkaan mielestäni kommentoinut ryhmään mitään, mutta satunnaisesti olen sitä seurannut, Mäenpää tähdentää.

Mäenpää ei pidä ryhmän kirjoittelua kansanedustajista vakavana asiana.

– Facebookissa on ainakin 20–30 vastaavaa maahanmuuttokriittistä ryhmää, ja niissä on varmasti ylilyöntejä. Minun mielestäni se on lukijan vastuulla se asia. Jos siellä joku kirjoittaa jotain, niin ei sille mitään voi. Varmasti ne kirjoittelijat kirjoittavat moniin muihinkin ryhmiin samalla tavalla. Lukijalla pitää olla jonkinlainen kontrolli. Pitää ymmärtää, että tämmöinen kirjoittelu koskee kaikkia näitä ryhmiä. Kaikissa näissä ryhmissä kirjoitellaan idioottimaisuuksia, Mäenpää toteaa.

– Olen joskus itsekin ottanut kantaa siellä ryhmässä ja minua on haukuttu suvakiksi. Siihen ryhmään kirjoitellaan ihan pölhöjä, kuten muihinkin ryhmiin, Mäenpää toistaa.

Mäenpää kertoo itsekin saaneensa tappouhkauksia Facebookin Messenger-viestimen kautta.

– Minulle on lähetetty tappouhkauksia, sanotaanko nyt vaikkapa Etelä-Pohjanmaan taidepiireistä, sellaisilta henkilöiltä, jotka edustavat toista äärilaitaa. He pitävät minua rasistina, mutta eivät itse suvaitse minun mielipiteitäni, vaikka väittävät olevansa suvaitsevaisia, Mäenpää päivittelee.

Mies aikoo kuulua MV-lehden Facebook-ryhmään myös jatkossa.

– Minulla on kuitenkin sellainen käsitys, että siihen kuuluu jopa poliiseja. Ei se minua sillä lailla itseäni stressaa, että kuulun kyseiseen ryhmään.

Mäenpää ihmettelee Seura-lehden kirjoitusta.

– Hyvin tarkoituksenhakuinen juttu. Minä olen arvostanut Seuraa lehtenä, tästä jutusta on hyvä journalismi kaukana, hän toteaa.

