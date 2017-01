Kauhavalla sijaitsevan pääterveysaseman yläkerta on suljettu sisäilmaongelmien takia toiminnalta. Rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinne ja tekninen johtaja Juha Takamaa kertovat, taannoin tehdyn mittavan ilmastointiremontin ja rakennuksen sisävaipan tiivistämisen ansiosta alakerran elinkaarta saatiin jatkettua muutamalla vuodella. Kuva: Juha Aho-Pynttäri

Suunnittelussa tulee huomioida maakunnalliset tarpeet.

Asian kanssa on tuskailtu kuukausia, sillä nykyisen pääterveysaseman elinkaari on lopuillaan ja laki edellyttää soten kynnyksellä poikkeusluvan yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointeihin.

– Olisi uhkarohkeaa rakentaa kiinteistö, jonka tarpeesta maakuntahallinnossa ei ole varmuutta. Siitä on mahdotonta edes neuvotella, koska neuvottelukumppania ei vielä ole. On kuitenkin todennäköistä, että Etelä-Pohjanmaan pohjoisosassa tarvitaan täyden palvelun sote-keskus 2020-luvulla. Tällöin sen luonteva paikka maantieteellisesti ja palvelurakenteellisesti on Kauhavan kaupunkikeskus, Lumio toteaa.

Rakentamisaikataulusta pitää Lumion mielestä neuvotella heti, kun uusi maakuntahallinto aloittaa toimintansa.

Uusi maakuntahallinto aloittaa virallisesti vuoden 2019 alussa. Väliaikaishallinto astuu voimaan jo tämän vuoden heinäkuun alusta. Uudet maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuun alusta 2018.

Etelä-Pohjanmaalla tulee käsittelyyn keväällä ehdotus, jonka mukaan vuodeksi 2018 perustetaan maakunnallinen sote-kuntayhtymä. Siihen kootaan erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ennen maakuntahallintoa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnan on määrä päättyä kuluvan vuoden lopussa.

Lumion esityksen mukaan Kauhavan nykyinen terveyskeskus pidettäisiin nykyisellä toimintatasolla toistaiseksi. Ylihärmän terveyskeskusta kehitettäisiin lähipalvelukeskuksena.

Eri terveyskeskusratkaisuja vertaillut työryhmä sai juuri selvityksensä valmiiksi. Sen mukaan sekä uuden noin 5200 neliön sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen Kauhavalle että nykyisen pääterveysaseman peruskorjaus 5500 neliön laajuudelta maksaisivat arviolta saman verran eli noin 10,7 miljoonaa euroa.

JUHA AHO-PYNTTÄRI