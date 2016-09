Elämäntaipaleensa loppusuoralla olevat talot saavat väistyä uusien kerrostalojen tieltä.

Historiallisia rakennuksia on jo aiemminkin kadonnut pohjoisen keskustan katukuvasta, sillä muutaman viime vuoden aikana alueelle on noussut joitain uusia kerrostaloja.

Maanhankinta ei ole vuosien varrella sujunut kaupungin toivomalla tavalla ja uuden rakentaminen ei ole edennyt sellaisella vauhdilla kuin olisi haluttu. Ajan hammas onkin päässyt iskemään ja osa alueen taloista on erittäin ränsistyneitä.

Jerikon alue sijaitsee lähes Seinäjoen ydinkeskustassa ja kaupunginosan huono kunto on puhuttanut kaupunkilaisia pitkään. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että vanhat talot olisi pitänyt kunnostaa ajoissa, osa on sitä mieltä, että ne joutaa vetää maan tasalle.

Seinäjoen haaveena on, että keskustaan saataisiin tulevaisuudessa reippaasti enemmän asukkaita.

Seinäjoella on suunnitelmia rakentaa Jerikoon asuntoja, jotka sopivat erityisesti ikäihmisille. Senioriasuntojen lisäksi uusia koteja halutaan osoittaa myös lapsiperheille. Nykyään monet lapsiperheet kuitenkin valitsevat asuinpaikakseen alueen, jossa on rivi- tai omakotitaloja.

Katso lukijan kuvat purkutyömaalta ja Jerikon alueelta. Ne kertovat enemmän kuin tuhat sanaa siitä, kuinka katukuva Itikanmäen suunnalla muuttuu pikku hiljaa ihan erilaiseksi.

SINIKKA VÄLIKOSKI