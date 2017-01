Toisaalta Laihia on kunta, jossa yrittäjien ja kunnan suhteet ovat hyvällä tolalla ja yhteistyö on tuonut tuloksia. Kunta kasvaa ja kouluja rakennetaan lisää.

– Yhteistyö on vain parantunut viime vuosina. Teimme yhdessä elinkeinopoliittisen ohjelman, ja sitä noudatetaan määrätietoisesti. Peruskoulussa ja muualla on aloitettu yrittäjäasennekasvatus. Kunnanjohtaja on luvannut tavata yrittäjät aika ajoin aamukahvipöydässä, joten tieto kulkee molempiin suuntiin, Laihian Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Antti Salminen kehuu Laihian meininkiä.

Laihian yrittäjät täyttävät tänään 80 vuotta. Juhlat pidetään Kirkonkylän koululla.

JARI JURKKA