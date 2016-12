Yrittäjä Kosti Marjamäki oli paikalla esittelemässä kuortanelaisen Marjamäen lammastilan karitsanlihatuotteita.

– Meillä on sellainen 25 uuhta ja viitisenkymmentä karitsaa. Tänne toimme lihaan palvattuna ja esimerkiksi lapana, potkana ja niskana. Niistä voisi laittaa vaikka nyhtölihaa pikkujouluihin tai illanistujaisiin. Maistuu kaikille, sanoo Marjamäki. Olemme tehneet suoramyyntiä, olemme mukana Reko-ruokapiireissä, mutta tämä myymälä on erinomainen avaus paikallismyynnille, hän jatkaa.

Lappajärveltä paikalla oli maustepakkauksia ja sinappia valmistava Raija Isoketo. Hänen Helka Emilia -yrityksensä mausteet ovat olleet alusta saakka Alajärven myymälässä.

– Meidän tilaltamme on ollut täällä Lähituottajat-myymälässä syksyn mittaan monenlaista possunlihaa. Jauhelihaa ja esimerkiksi kyljyksiä on tarjolla, kertoo Asko Yliaho. Hän sanoo, että on mielellään tekemässä tunnetuksi kotimaista lihaa.

– Tämä on hyvää, lähellä tuotettua, ja lääke- ja salmonellavapaata, Yliaho mainitsee.

Lähiruokatuottajat-myymälän vakioasiakkaaksi tunnustautuva Hilkka Peltomäki Alajärveltä poikkesi tällä kertaa ostamaan kermajuustoa.

– On mukavaa, kun täältä löytää sellaista, mitä muuten kaupoissa ei ole. Olen ostanut aikaisemmilla kerroilla erilaisia säilykkeitä, lammastuotteita ja jauhoja. Erityisen hyvää tuli lampaankyljyksistä, joita ostin täältä ja sain vielä kassalla lisävinkit valmistukseen, Peltomäki kertoo ilahtuneena.