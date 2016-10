Yksiköt ovat Sanssin koti Kauhajoella, Saliininkoti Karijoella sekä Koivukartano ja Kultatähkä Isojoella.

Sopimus on voimassa marraskuun alusta vuoden 2019 maaliskuun loppuun ja sen hinta on 266 000 euroa.

Palvelussa on kysymys siitä, että Doctagonin lääkäri on asumisyksiköiden tavoitettavissa öisin, kun Suupohjan alueella ei ole omaa lääkäripäivystystä ja päivystys on Seinäjoella. 24/7 toimiva etäpalvelu on ollut käytössä aiemminkin ja se on vähentänyt turhia potilaiden siirtoja Seinäjoelle etenkin perjantaisin iltayöstä.

Suupohjassa on laskettu, että oman lääkärin palkkaaminen yöpäivystäjäksi "nukkumaan" ei ole järkevää.

JORMA HAVULA