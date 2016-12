Keisala kertasi tulleensa valtuustotyöhön mukaan vuonna 1968.

– Tämä budjettikokous on minulle järjestyksessä 40. ja se on myös viimeinen.

Puheessaan hän myös otti ennakkoluulottomasti kantaa Kuortaneen väestömäärään.

– Kun tulin valtuustoon, Kuortaneen asukasluku oli 5 792. Väki vähenee, vaikka se väheneminen onkin nyt pienen pysähdyksen tehnyt, eikä oppilaita enää ole kouluihin.

– Jospa meilläkin otettaisiin kuntaan muutamia kymmeniä maahanmuutajia. Me kouluttaisimme ja kotouttaisimme heidät, ja me saisimme Leppälään teollisuustyöhön hitsaajia, kouluihin tulisi oppilaita, ja ennen muuta me saisimme hoitoalan työntekijöitä, joista tulee pulaa.

REIJO HEIKKILÄ