Kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen on yhä edelleen ratkaisematta Ilmajoella. Asiaa on tähän mennessä kierrätetty kunnanhallituksessa, tarkastuslautakunnassa, kunnanvaltuustossa ja hallinto-oikeudessa huhtikuusta 2015 saakka.

Tilinpäätöstä käsiteltiin jälleen maanantaina kunnanhallituksessa. Se esittää edelleen valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja siitä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Valtuustoon asia on menossa jälleen helmikuun loppupuolella.

Tilinpäätöksen vaiheiden seikkailun keskiössä on tarkastuslautakunnan jäsen Hannu Akkanen (ps.). Hän on useasti esittänyt, ettei vastuuvapauksia tilinpäätöksestä myönnetä kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle tai hallinto- ja talousjohtajalle. Valituskiemuroissa on mukana ollut myös hallinto-oikeus, jonne Akkanen teki valtuuston tekemästä vastuuvapauden myöntämisestä valituksen. Hallinto-oikeus kumosi viime syksynä valtuuston päätöksen. Näin tilinpäätös tuli jälleen joulukuussa tarkastuslautakuntaan, josta se eteni nyt hallituksen käsittelyyn.