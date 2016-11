Tänä syksynä Emilia Sormusen 12-vuotissyntymäpäiviä vietettiin kavereiden kesken kotona. Ei sisäleikkipuistosynttäreitä, ei naamiaisia, ei taikureita, vaikka sellaisistakin Emilian äidille Marjo Sormuselle on kertynyt kokemusta aiemmilta vuosilta.

– Emilia halusi, että järjestetään tällä kertaa ihan tavalliset kotisynttärit. Lisäksi hän toivoi, että vuokraisimme juhlia varten suklaaputouksen, johon voi dipata erilaisia herkkuja. Tämän ja näyttävän näköisen jäätelökakun tilasimme ammattilaiselta, mutta muuten vastasimme synttärijärjestelyistä itse.

Marjo Sormusen kokemuksen mukaan vanhemmat pääsevät monesti helpommalla, jos lapsen syntymäpäivät vietetään jossain muualla kuin kotona.

Silloin juhlien järjestämisen eteen ei tarvitse nähdä niin paljon vaivaa.

– Toisaalta on kiva nähdä, kuinka hauskaa juhlien suunnittelu lapsista on. Siihen on mukavaa osallistua vanhempanakin.

Ostopalveluna tilattujen syntymäpäiväjuhlien tarjonta on kasvanut viime vuosina.

Juhlia on mahdollista järjestää esimerkiksi sisäliikuntapuistoissa, hampurilaisravintoloissa, uimahalleissa, museoissa, elokuvissa ja keilahalleissa.

Hinnat liikkuvat ohjelmasta ja tarjoilusta riippuen karkeasti 20–30 eurossa per vieras.

Hampurilaisravintoloissa hinta voi olla jonkin verran huokeampi.

Lastenjuhlapalvelu Hiphurraan yrittäjä Merja Tervaluoto sanoo, että kiireinen arki on suurin syy siihen, miksi syntymäpäiviä halutaan ostaa valmiina pakettina.

– Silloin ei tarvitse siivota kotia eikä miettiä tarjoiluja, vaan voidaan keskittyä juhlintaan. Monesti koti voi myös käydä ahtaaksi, jos juhliin on tulossa paljon vieraita.

Tervaluoto sanoo, että erilaisten teemojen mukaan järjestetyt ostopalvelusynttärit, kuten ponisynttärit ja diskosynttärit, ovat yleistyneet viime vuosina. Ylivoimaisesti eniten ostosynttäreitä järjestetään hänen mukaansa 7–9-vuotiaille lapsille.

Minityyli-blogia kirjoittava neljän 9–15-vuotiaan lapsen äiti Sari Laiho laskeskelee järjestäneensä useita kymmeniä synttäreitä.

Suurin osa on ollut kotisynttäreitä, mutta monet myös muualla järjestettyjä, ostopalveluna tilattuja juhlia.

Kerran Laiho tilasi kotiinsa ammattimaisen juhlajärjestäjän, joka vastasi tarjoilujen lisäksi myös ohjelmasta.

Kerran taas syntymäpäivien ajaksi kotipihalle vuokrattiin pomppulinna.

– Varsinkin silloin, kun lapset olivat pieniä, ostosynttäreissä kiehtoi niiden helppous, mutta kyllähän niihin saa uppoamaan helposti useamman satasen.

Järjestipä syntymäpäivät missä tahansa, ovat kaverit Laihon kokemuksen mukaan aina se juhlien tärkein asia.

– Lapsista on aina kivaa, kun he saavat olla kavereiden kanssa ja purkaa energiaansa.

Laiho vinkkaa, että syntymäpäiville kannattaa järjestää jotain ohjelmaa, jos haluaa varmistaa, etteivät juhlat muutu yleiseksi kaaokseksi.

– Lapset kaipaavat sitä, kun joku sanoo, että nyt syödään ja sitten on aarteen etsintää. Paineita ei silti kannata ottaa, sillä en ole kuullut koskaan kenenkään lapsen sanovan, että olipa huonot synttärit.

Laiho korostaa myös sitä, että aikuisten ei pitäisi lähteä lasten syntymäpäivien järjestämisessä kilpavarustelun tielle.

– Juhlat voi järjestää edullisesti, eivätkä lapset ajattele sitä, miten kalliita lahjoja he saavat. Koskaan ei saisi käydä niin, että ei voi mennä kaverin synttäreille, kun ei ole varaa ostaa lahjaa.

Juttu on julkaistu lehdessä 2.11.2016.