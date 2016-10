Aleksi Vainikka, Ville Järvinen ja Tinja-Mari Lammila on valittu Seinäjoen alueseurakunnan uusiksi seurakuntapastoreiksi. Alueneuvoston esityksestä kirkkoneuvosto pyytää heille tuomiokapitulilta virkamääräykset. Asiasta tiedottaa Seinäjoen seurakunta.

Kaikki kolme ovat toimineet aikaisemmin Seinäjoen alueseurakunnassa vt. seurakuntapastoreina. Aleksi Vainikka, 29, ja Tinja-Mari Lammila, 26, on vihitty papeiksi keväällä 2016. Ville Järvinen, 29, on saanut pappisvihkimyksen 2015, ja hän on toiminut Ilmajoella seurakuntapastorina ennen Seinäjoelle tuloaan.

Vainikan tehtävät seurakuntapastorina painottuvat nuorisotyöhön ja nuorten aikuisten parissa tehtävään työhön, Järvisen tehtävät yhteiskunnalliseen työhön ja Lammilan tehtävät rippikoulutyöhön.

Kolmeen Seinäjoen alueseurakunnassa avoinna olleeseen papin virkaan tuli määräaikaan mennessä yhteensä 53 henkilöltä hakemus. Suurin osa hakijoista on laittanut paperinsa kaikkiin kolmeen avoinna olevaan virkaan. 13 henkilöä on ollut haastattelussa.

Uudet seurakuntapastorit aloittavat viroissaan 1.1.2017.