Ähtärillä alkoi 150-vuotisjuhlavuosi, ja sitä varten kaupungilla on oma PR-henkilönsä, Jari-Matti Niemi, joka tunnetaan paremmin Jamona. Hänen ensimmäisenä tehtävänään on kutsuvierastilaisuuden juonto perjantaina 27. tammikuuta Ähtäri-hallissa. Silloin juhlapuhujana on uutisankkuri Keijo Leppänen, joka on naapurikaupungista Virroilta kotoisin.