Keskisen ja Mäen mukaan Provinssi on siis kieltänyt kaikilta Provinssissa esiintyviltä kotimaisilta artisteilta esiintymisen niin Seinäjoen Vauhtiajoilla kuin kaikissa muissakin Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan alueen tapahtumissa 100 kilometrin säteellä Provinssista, kaksi kuukautta ennen ja kaksi kuukautta jälkeen Provinssin.

Keskisen mukaan kielto koskee Vauhtiajojen lisäksi myös niin Solar Sound, Wasa Open Air, Vaasa Festival, Tangomarkkinat kuin muutkin maakunnan tapahtumat, esimerkiksi kaikki tapahtumat Härmän Powerparkissa.

– Tämä on ulkomaiselta organisaatiolta täysin moraalitonta toimintaa ja vastoin suomalaisen musiikkitapahtuma-alan hyvänä pidettyjä ja kirjoittamattomia käytäntöjä, Keskinen ja muut miehet kirjoittavat kannanotossaan.

Miesten mukaan Provinssi on kaiken lisäksi pyrkinyt varaamaan käyttöönsä kaikki kotimaiset kärkiartistit genrestä riippumatta.

Keskisen mukaan Vauhtiajojen ja Provinssin järjestäjillä ei ole aikaisemmin ollut vastaavaa "kissanhännän vetoa". Nykyään Provinssin omistaa saksalainen yhtiö FKP Scorppion.

– Kyllähän se harmittaa, kun Saksasta tullaan sanomaan, mitä Pohjanmaalla saadaan tehdä ja mitä ei, Keskinen kommentoi.

Solar Soundin ja Vaasan Festivalin promoottori Tommi Mäen mukaan osittain Provinssin kieltojen vuoksi Vaasan kesään tapahtumien tuottaminen ja nimekkäiden kotimaisten artistien saaminen on vaikeaa.

– Omalta osaltani huoli kohdistuu myös vahvasti Seinäjoen ulkopuolelle. Pohjanmaan pienemmissä kunnissa on useita kylätapahtumia, joiden on niin ikään entistä vaikeampaa hankkia vetonaulaa yhden megaluokan tapahtuman kieltolistan vuoksi. Tämä malli on kestämätön ja sen myötä hiljalleen maakunnan muut tapahtumat näivettyvät ja kuolevat. Silloin Pohjanmaan maakunnat ovat häviäjiä, Mäki sanoo.

Myös Mäki toteaa, että aiemmin ongelmaa ei ollut, vaan linjaus on syntynyt kaksi vuotta sitten Provinssin vaihdettua omistajaa.

Provinssirockin entisen pitkäaikaisen promoottorin Juha Koiviston näkemyksen mukaan tapahtumien ulkomaisten pääesiintyjien ja kotimaisten artistien erikoiskeikkojen kohdalla yksinoikeussopimukset ovat ymmärrettäviä, muitta kaikkien muiden artistien kohdalla kysymys on haitanteosta muita alueen tapahtumajärjestäjiä kohtaan. Muiden artistien kohdalla yksinoikeus ei ole perusteltavissa Provinssin lipunmyynnin kannalta, kun taas muille tapahtumajärjestäjille juuri nämä muut artistit saattavat olla elintärkeitä.

– Toisaalta taas Provinssi itse on viime kesinä käyttänyt artisteja, jotka on jo aiemmin sovittu muihin alueen tapahtumiin, Koivisto huomauttaa.

– Mielestäni on parempi toimia pitkäjänteisesti yhteistyössä alueen tapahtumajärjestäjien kesken, kuin lyhytnäköisesti vain omaa etua ajaen.