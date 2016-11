– Huomio Kertunlaakson asukkaat!!! Nyt on viimeinen hetki etsiä lapsille turvallisemmat pulkkamäet ja kulkureitit! Kuvat on otettu tänään (maanantaina 14.11.) Aukustinkadun/Helinänkadun kohdalta. Meluaita on Hevoskorven kylätien puolella. Keskiviikosta lähtien tiellä on liikenne ja nopeusrajoitus on 100 km/h.

Seinäjoen itäinen ohikulkutie, joka tunnetaan myös nimellä itäväylä, avataan liikenteelle kokonaisuudessaan tänään keskiviikkona kello 14.

Sosiaalisessa mediassa aiheesta on jo saatu perinteinen sanasota aiheesta -pitäisikö meluvallin päälle rakentaa vielä aita pikkulapsia varten vai ei.

Osan mielestä pitäisi, koska kyseessä on vanha leikkipaikka, ja kiellot vaan yllyttävät menevät alueelle seikkailemaan. Toisten mielestä on nimenomaan ainoastaan lasten vanhempien tehtävä valistaa ja vahtia lapsiaan menemästä valtatien liepeille leikkimään.

Joka tapauksessa aitaa ei näillä näkymin ole tulossa.

– Soittelin asiasta kesän lopulla niin teille kuin kaupungille, että joku aita tarvis saada tähän Kertunlaakson kohtaan, kun aivan varmasti muksut vallille kaahii laskettelemaan, kun lumi tulee. Ketään ei siinä vaiheessa kiinnostanut asia. Pitäiskö kuitenkin joku aita vallin päälle saada ennen kuin tapahtuu kauheita? Kysyy eräs äiti niin Liikenneviraston FB-sivuilla.

– Ikävä kyllä aitaa ei tämän urakan puitteissa toteuteta Kertunlaakson kohdalle, kuuluu vastaus Skanska Infra Oy:stä.

HEIKKI PELTOKANGAS