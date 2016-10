Fanien odotus on palkittu. Tupa on täynnä ja tunnelma katossa, kun Kent soittaa Kuparisaaressa Vaasassa.

Illalla kuuden aikaan Vaasa Areenan eli jäähallin molemmille sisäänkäynneille kiemurtelivat pitkät, lähes 200 metrin jonot.

Jäähallin ovet aukesivat kello 18.25 ja järjestysmiehet päästivät Kent-fanit sisään odottamaan konsertin alkamista.

Innokkaimmat katsojat saapuivat jo päivällä jäähallin nurkille jonottamaan ovien aukeamista. Jo ennen puolta päivää paikalle oli tullut faneja Ruotsista saakka.

Kentin keikkaa odottivat yhtä innokkaasti vaarit, teinit sekä nuoret ja nuorekkaat aikuiset.

Kent-fanituotteiden luona jonotettiin koko alkuillan ajan.

Ruotsalainen rockyhtye Kent on Suomessa jäähyväiskiertueellaan. Eilen illalla bändi esiintyi Helsingissä ja nyt on Vaasan vuoro. Konsertti on loppuunmyyty.

Kentille Vaasa on tuttu paikka, sillä yhtye on esiintynyt kaupungissa aiemminkin.