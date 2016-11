Oppilaitoksesta on lähtöisin 80 tieteen tohtoria ja siellä on lakitettu 2 887 ylioppilasta. Jatko-opintoihin on hakeuduttu monille aloille ympäri Suomen, mutta erityisesti on lähdetty opiskelemaan opettajiksi Jyväskylän yliopistossa. Itsekin sieltä valmistunut nykyinen opinto-ohjaaja ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Anne Yli-Sissala kuvailee tilannetta alan "Alajärvi-buumiksi".

Perjantaina Alajärven lukiolla on avoimien ovien päivä kello 8.00 – 15.00 ja esillä on myös pieni näyttely koulun vaiheista. Arkistojen aarteista on koottu mielenkiintoinen historiakatsaus.

JOHANNA HEIKKILÄ