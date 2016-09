Asuntomessut Seinäjoella ovat olleet käynnissä viikon ajan. Viisi vuotta sitten alkanut messuprojekti on ollut Seinäjoen kaupunginjohtajan Jorma Rasinmäen mielestä nappisuoritus. Hänen mukaansa ajoitukseltaan nyt käynnissä olevat messut eivät olisi voineet osua parempaan kohtaan.

– Asuntomessut toimivat lähtölaukauksena Seinäjoen asuinalueiden täydennysrakentamiseen ja keskustan kehittämiseen. Messualue toimii malliesimerkkinä hyvästä asuinalueesta ja loppuun asti tehdystä rakentamisesta, Rasinmäki toteaa.

Hän muistelee yllättyneensä positiivisesti messualueen hyvästä tonttikysynnästä. Käytännössä lähes kaikilla taloilla on jo asukkaat ja messujen jälkeen alueelle muuttaa parisataa henkeä.

– Kysyntä jatkuu myös messujen jälkeen. Alueen rakentamisesta jatketaan ja olen erityisen ylpeä tästä rantarakentamisesta, joka on saatu aikaiseksi hyvässä yhteistyössä ely-keskuksen kanssa.

Messualueen tarjonnasta erityisesti puurakentaminen ja puun ja kiven yhdistäminen ovat kaupunginjohtajan mieleen. Rasinmäen muut suosikit löytyvät pohjalaiskorttelista, ja suurin ylpeydenaihe on messukohde 20, Riihi.

– Riihi, joka paloi maan tasalle alkuvuodesta, on kyllä loistava esimerkki siitä asenteesta ja mentaliteetista, joka täällä Pohjanmaalla on. Talo saatiin nopeasti rakennettua uudelleen ja on nyt avannut ovensa tuhansille messuvieraille kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, Rasinmäki iloitsee.