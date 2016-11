Yhteensä Salon kaupunginjohtajan virkaan on jätetty 23 hakemusta.

Hakijoiden joukossa on yhdeksän nykyistä kunnan- tai kaupunginjohtajaa.

– Pikaisen hakemuksiin tutustumisen perusteella voin todeta, että meillä on monia hyviä hakijoita. Salo on selkeästi kiinnostava kaupunki myös johtamisen näkökulmasta. Tästä on hyvä jatkaa prosessia eteenpäin, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen (kok.).

Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko on entinen Kauhajoen kaupunginjohtaja ja entinen Jalasjärven kunnanjohtaja.